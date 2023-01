No aniversário de 77 anos do Senac, presidente da Fecomércio, Aderson Frota, fez um balanço das ações desenvolvidas pela instituição com a oferta de cursos técnicos, para inserir no mercado de trabalho profissionais com melhor qualificação por meio do Serviço Nacional de Aprendizado Comercial (Senac).

De acordo com o presidente da Fecomércio, Aderson Frota, a capacitação técnica valoriza as habilidades de quem busca uma oportunidade de qualificação.

“É muito importante que façamos esse registro para que se manifeste o trabalho que o Senac realiza em prol da comunidade comerciária e da população. Hoje a missão institucional é muito específica, voltada às empresas que buscam, cada vez mais, ter em seu quadro de funcionários profissionais com melhor qualificação técnica”, afirma.

O Senac completou na última terça-feira (10), 77 anos de fundação. Um dos cinco S, a instituição capacita o trabalhador e o estudante com cursos profissionalizantes nas áreas de Comércio de Bens Serviços e Turismo.

Ligado ao Sistema Fecomércio, ele instituído pelo Decreto-Lei n° 8.621/1946 e está presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Mantido por empresários da iniciativa privada, a instituição desenvolveu ao longo de quase oito décadas ações para ensino técnico em nível Médio e Superior, formação inicial e continuada, além da oferta de cursos presenciais e na modalidade de ensino a distância (EAD).

Na atual grade de cursos disponibilizados ao público estão áreas como Informática, Turismo, Hotelaria, Saúde, Meio Ambiente, Gestão, Gastronomia, entre outras.

Trabalho no Amazonas

Com quatro unidades em Manaus e polos em municípios no interior amazonense, como Coari, Tefé, Itacoatiara, Parintins e Manacapuru, os espaços garantem aos alunos inscritos nos cursos o acesso ao ensino teórico aplicada em situações práticas.

Além das sedes físicas, a instituição dispõe de três carretas adaptadas para realização dos cursos e uma ‘balsa-escola’ para atender cidades e comunidades mais remotas.

Segundo Aderson, as unidades móveis democratizam o acesso ao conhecimento técnico de qualidade e promovem transformações na vida pessoal e profissional dos alunos.

“O Senac fomenta projetos e ambientes inovadores cada vez mais alinhados às demandas contemporâneas do mundo do trabalho e da sociedade, e temos como compromisso principal mudar a vida das pessoas, possibilitando o crescimento profissional onde moram e geram emprego e renda. Com as carretas e a balsa contribuímos ainda mais com a qualificação nos lugares onde o Senac não dispõe de unidades físicas”, pontua.

As inscrições para cursos e consulta sobre valores e horários podem ser feitas através do site am.senac.br.

