União entre vereadores, retomada do concurso público e valorização dos servidores foram temas destacados por David Reis como pilares da nova fase do Câmara de Manaus

Nos primeiros seis meses de 2025, o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), tem conduzido uma gestão marcada pela estabilidade institucional, reorganização administrativa e valorização dos servidores. Com foco em diálogo e respeito entre os parlamentares, a presidência vem se destacando por promover um ambiente mais harmônico no plenário e por avançar em temas sensíveis, como o novo concurso público da Casa.

O parlamentar abordou sobre os assuntos durante entrevista exclusiva ao jornalista Fábio Melo, que foi ao ar nesta quinta-feira (10 de julho), na Rede Tiradentes.

“Eu respeito o perfil de cada colega vereador. Todos foram eleitos pela vontade popular e isso precisa ser respeitado. O Parlamento é feito de divergências, de ideias diferentes, e é justamente com maturidade, tranquilidade e humanidade que a gente consegue manter a Casa funcionando de forma ordeira”, afirmou o presidente.

Um dos pontos mais relevantes do semestre foi a decisão de anular o concurso anterior, após recomendação do Ministério Público do Amazonas (MPAM) e dar início à elaboração de um novo certame, com previsão de lançamento ainda neste segundo semestre. A nova seleção pública será, segundo a presidência, conduzida com total transparência e responsabilidade, para garantir a entrada de servidores qualificados, comprometidos com o serviço público e desvinculados de interesses políticos.

“Foi uma decisão extremamente difícil. Tivemos que agir com responsabilidade e legalidade. Acatamos a recomendação do Ministério Público e anulamos o certame anterior. Mas, já estamos avançando na organização de um novo concurso, com início, meio e fim, e que irá trazer para dentro da Câmara pessoas capacitadas para servir à cidade de Manaus. Esses servidores serão efetivos do Poder Legislativo, não estarão atrelados a nenhum gabinete. Serão concursados e farão parte do quadro da Casa”, destacou o presidente.

Outro avanço foi a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026, que prevê mais de R$ 11 bilhões em recursos a serem administrados pela Prefeitura de Manaus. O projeto foi debatido nas comissões, passou por Audiência Pública e contou com emendas que foram apreciadas de forma técnica e responsável. A medida consolida o papel fiscalizador da Câmara e reforça a atuação conjunta com o Executivo na construção de políticas públicas para a capital.

“Nós seguimos todo o rito previsto na Lei Orgânica e no Regimento Interno. A LDO foi debatida exaustivamente, com participação dos vereadores e transparência total. Nosso papel, além de legislar, é fiscalizar o Executivo, acompanhar os gastos e garantir que os recursos públicos sejam usados em benefício da população”, ressaltou.

Valorização

Na parte administrativa, a atual gestão também tem priorizado o equilíbrio financeiro. Com ajustes considerados “cirúrgicos”, a CMM voltou a efetuar os pagamentos de fornecedores em dia, retomando a credibilidade e o respeito com os parceiros da Casa. Além disso, a valorização dos servidores foi demonstrada com o pagamento antecipado da primeira parcela do 13º salário no dia 30 de junho, e a garantia da segunda parcela ainda este ano. A presidência também prometeu mais uma medida positiva de reconhecimento aos colaboradores até o final do exercício.

“Nós viramos uma página importante. Hoje a Câmara paga seus fornecedores em dia, honra seus compromissos e trata com respeito todos aqueles que fazem o Legislativo funcionar. E quando falo de respeito, falo também dos nossos servidores, sejam eles efetivos, comissionados ou de gabinete. Eles merecem reconhecimento e valorização. Por isso, conseguimos antecipar o 13º salário e, até o final do ano, teremos mais uma boa notícia para eles”, adiantou, sem revelar detalhes.

Com base nesses primeiros seis meses, a expectativa é de continuidade das ações voltadas à modernização da Câmara, fortalecimento da transparência e ampliação do diálogo institucional.

“A responsabilidade de conduzir o Legislativo municipal exige equilíbrio, respeito às leis e compromisso com os que fazem essa Casa funcionar, sejam vereadores, servidores ou a população que nos acompanha e cobra resultados. O caminho é de união, eficiência e serviço público com qualidade”, concluiu o presidente David Reis.

