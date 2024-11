A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realiza, neste sábado, 9/11, uma série de ações de manutenção e limpeza em áreas estratégicas da capital amazonense. A iniciativa abrange serviços de poda de árvores, capina, limpeza de balsas e feiras, além de uma grande ação de limpeza na avenida do Turismo.

No centro de Manaus, equipes da Semulsp se concentram na rua Huascar de Figueiredo e na avenida Getúlio Vargas, executando a poda das árvores. O serviço é essencial não apenas para a estética urbana, mas também para a segurança de motoristas e pedestres. “A poda das árvores é uma medida importante, pois além de contribuir para uma cidade mais bonita, ela melhora a iluminação pública e diminui o risco de acidentes”, afirmou o titular da Semulsp, Sabá Reis.

Além da poda, os serviços incluem a limpeza das balsas usadas para o transporte e armazenamento de materiais flutuantes no rio Negro, essenciais para a logística da cidade. Outras ações de limpeza também estão sendo realizadas em diversas feiras locais, que são pontos de grande circulação de pessoas, buscando garantir um ambiente mais agradável e higiênico para feirantes e clientes.

Na avenida Ayrão, são executados serviços de capina para remover a vegetação excessiva, enquanto a orla da Manaus Moderna está sendo revitalizada com manutenção e limpeza para valorizar essa importante área de lazer e turismo. Na avenida do Turismo, uma ação de limpeza em larga escala foi organizada, abrangendo toda a via, um ponto importante para o fluxo de turistas que visitam a cidade.

O secretário da Semulsp reforça ainda, que o trabalho reflete o compromisso da prefeitura com a preservação e manutenção dos espaços públicos, buscando, além da melhoria visual, promover a qualidade de vida da população e o desenvolvimento do turismo e do comércio local.

“Essas ações reforçam nosso compromisso de manter Manaus sempre limpa e organizada, promovendo o bem-estar de todos que vivem e visitam a nossa cidade. Hoje, estamos nos dedicando a locais que representam nossa história e cultura, como as feiras e a orla, além de pontos de importância logística, como as balsas e vias de acesso”, completou Sabá Reis.