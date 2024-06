Alunos do 3º ao 9º ano do ensino fundamental, da Prefeitura de Manaus, participaram nesta sexta-feira (21), do último dia de competição da fase final da 25ª Municipíadas, evento coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), com as modalidades futsal, handebol, vôlei de quadra e de praia e tênis de mesa. A cerimônia de premiação dos jogos será no dia 19/7, tendo as cinco melhores escolas municipais na classificação geral.

O objetivo dos jogos é desenvolver o desporto escolar, promovendo a socialização dos alunos e o aprimoramento das habilidades motoras, consideradas fundamentais para a aquisição de conhecimentos.

A fase final da Municipíadas foi realizada no período de 5 a 21/6, contando com mais de 10 mil alunos inscritos, sendo a etapa classificatória de março a maio.

Os alunos da rede municipal participaram de um total de 14 modalidades: voleibol, basquetebol, futsal, handebol, futebol de campo, atletismo, tênis de mesa, xadrez, natação, judô, jiu-jítsu, badminton e a ginástica rítmica, em caráter de exibição. As disputas foram realizadas nos naipes masculino e feminino, nas categorias Mirim, Infantil e Juvenil.

De acordo com o coordenador-geral da Municipíadas, Ronnie Melo, o evento foi muito positivo, pois tem contribuído para o desenvolvimento do desporto escolar.

“É um evento que teve mais de 10 mil inscrições dos alunos da Semed. É importante, porque oportuniza o desporto escolar com qualidade para os nossos alunos, onde premiamos com medalhas e troféus, com o foco principal no processo de aprendizagem aos alunos. O bom dos jogos é a vivência do aluno de sair de sua escola, entrar no ônibus, vir competir, se conhecerem, enfim, é uma forma de intercâmbio e cultura”, comentou.

Recorde

Com total de 160 alunos do 3º ao 9º ano em todas as categorias e no masculino e feminino, a modalidade de tênis de mesa comemora o crescimento na rede municipal de ensino. Para o coordenador Felipe Maciel, o momento é de muita alegria e satisfação para todos que amam o esporte.

“Estamos na modalidade de tênis de mesa batendo mais um recorde, com 160 inscritos. A Semed está de parabéns, desenvolvendo dentro das escolas a modalidade. Hoje nas finais, os atletas estão desfrutando do legado olímpico das mesas e todo o material. Os alunos usaram esse material e a secretaria está de parabéns. Destacamos alguns atletas, que tem uma habilidade ótima e daqui podem sair para um patamar de alto rendimento na modalidade”, disse.

Primeira vez

A escola municipal Francisca Pereira, conquistou o terceiro lugar no futsal juvenil masculino. Para o goleiro, Gabriel Trigueiro de Matos, de 14 anos, do 9º ano, que participou pela primeira vez dos jogos, foi um momento especial.

“Eu estou muito feliz de estar participando pela primeira vez da Municipíadas. Estou satisfeito pela nossa escola ter ficado em terceiro lugar, pela primeira vez. Antes, a escola era eliminada na fase classificatória, mas feliz de chegar nessa fase final, apesar de não ter levado o título. Eu era um aluno indisciplinado, mas agora, sou o mais disciplinado para ser o capitão da equipe e contribuir para essa colocação nos jogos”, explicou.

Cidade Sul-Americana do Desporto

A fase final da 25ª Municipíadas, com total de dez alunos inscritos do 3º ao 9º ano do ensino fundamental, nos naipes masculino e feminino, no mirim, infantil e juvenil, faz parte de um dos eventos, que marca a participação e o incentivo aos estudantes da rede municipal nas realizações de atividades físicas escolares, em que fez com que Manaus fosse escolhida como “Cidade Sul-Americana do Desporto 2024”.

