Uma das principais instituições de ensino do Amazonas, o Colégio Nossa Senhora do Carmo, ganhou um novo ginásio poliesportivo e cultural nesta segunda-feira (12). A estrutura esportiva, construída pela Prefeitura de Parintins e apoio de emenda parlamentar do deputado federal Saullo Vianna, leva o nome do segundo bispo de Parintins “Dom João Risatti”. A inauguração ocorreu no mesmo dia em que o colégio completa 69 anos de fundação.

A inauguração foi comandada pelo prefeito Mateus Assayag e vice-prefeita Vanessa Gonçalves. O deputado federal Saullo Vianna, a deputada estadual Mayra Dias, ex-prefeito Bi Garcia, vereadores, secretários municipais, representantes da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (SEDUC), gestora do Colégio Nossa Senhora do Carmo, Maria Iracema Lima, e demais autoridades prestigiaram o evento.

O prefeito de Parintins, Mateus Assayag, destacou que o Ginásio Poliesportivo e Cultural Dom João Risatti é um novo instrumento de esporte, cultura e lazer não só para o Colégio Nossa Senhora do Carmo, mas para toda Parintins. O prefeito também enalteceu a importância da emenda parlamentar do deputado federal Saullo Vianna para a construção e agradeceu ao ex-prefeito Bi Garcia por iniciar a obra em seu mandato.

“Temos um ginásio aqui no Colégio do Carmo, tradicional, que tem uma história linda e maravilhosa, com um legado gigantesco. Eu sou ex-aluno e fico extremamente feliz e honrado de como prefeito hoje estar inaugurando essa obra importantíssima para o colégio e para a cidade tanto para o lazer quanto para o esporte, e também para a socialização de alunos, professores e sociedade em geral”, enfatizou Mateus Assayag.

Patrono da obra, o deputado federal Saullo Vianna enalteceu a importância do novo ginásio e reafirmou seu compromisso com Parintins. “É importante para os alunos do Colégio do Carmo, para a comunidade e os bairros aqui próximo que, com toda certeza, vão usar muito. Um espaço como esse bonito, aconchegante é importante para o esporte, principalmente, para que a gente tenha cada vez mais locais para que os jovens possam se encontrar, se confraternizar e a gente vai ajudando assim o município de Parintins. Isso é um legado do nosso mandato”, evidenciou.

No comando do Colégio Nossa Senhora do Carmo há mais de 20 anos, a gestora irmã Maria Iracema destacou que a inauguração do ginásio Dom João Risatti é a realização de um sonho de 68 anos. Segundo a gestora, o novo espaço poliesportivo será crucial para o desenvolvimento de atividades do colégio e da comunidade no entorno.

“Eu posso dizer que, desde a fundação do colégio, não houve possibilidade de trazer toda essa arquitetura do ginásio. Tínhamos a quadra que, com as deficiências, foi nosso palco de trabalho ao longo de 68 anos. Agora nossas atividades terão um espaço mais adequado. Teremos condições de contribuir culturalmente com a educação física, com as manifestações culturais não só para nossa escola, mas para outras entidades do município de Parintins”, finalizou irmã Maria Iracema.

O novo ginásio recebe o nome de Dom João Risatti, segundo bispo da Diocese de Parintins e dispõe de quadra poliesportiva, palco para eventos culturais, arquibancadas, vestiário, banheiros e box para lanche.