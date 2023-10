A Prefeitura de Manaus informa que foi prorrogado, até o próximo dia 15 de outubro, o prazo para o Chamamento Público nº 008/2023, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que visa o credenciamento para a seleção de propostas de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) interessadas em celebrar parcerias com o município para ações de desenvolvimento da educação básica nas suas etapas e modalidades, bem como futuras parcerias conforme a necessidade da rede municipal de ensino da capital amazonense.

Toda documentação que consta no edital para participar do chamamento deve ser enviada no link http://servicossemed.manaus.am.gov.br/chamamentos/web/index.php?r=site/indexprincipal&chama=4, na aba realizar inscrição.

De acordo com o diretor do Departamento de Planejamento (Deplan), Leís Batista, a chamada pública foi realizada devido à grande demanda de ações extracurriculares que a rede municipal de ensino está planejando fazer no ano letivo de 2024.

“Teremos muitos projetos previstos para o ano de 2024 nas escolas de tempo integral, projetos de reforço, projetos na área esportiva, além outras ações envolvendo teatro, dança, arte e muitas outras coisas que precisamos de parcerias para desenvolver e executar. Por isso, é extremamente importante a participação destas instituições, dessas OSCs voltadas à educação. Então pedimos, se inscrevam, participem dessa chamada pública, venham ser parceiros nossos”, completou Leís.

Poderão participar desse edital as entidades privadas sem fins lucrativos que não distribuam entre os seus sócios ou associados. Além disso, as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social também podem participar.

O resultado preliminar sairá dia 28 de novembro. Já a homologação do resultado final será disponibilizada no dia 30 de novembro. A convocação para celebração de parceria será de acordo com a necessidade da Semed em 2024.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail sicosc@semed.manaus.am.gov.br.

