A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Senac Amazonas, oferta, nesta quarta-feira, 27/9, 24 vagas gratuitas para curso de informática básica, que faz parte do projeto “Qualificar é o Caminho Certo para Empreender”.

Os interessados em participar devem ter a partir de 14 anos e ensino fundamental completo. As inscrições devem ser realizadas pelo link https://forms.gle/bQzWqAdoa9WUiSku8. A lista de selecionados será divulgada nesta sexta-feira, 29/9.

“Essa é uma oportunidade valiosa para quem deseja aprender noções fundamentais de informática, que podem fazer toda a diferença na vida pessoal e profissional”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

O curso será realizado presencialmente no período de 2 a 30/10, nos turnos matutino, das 8h às 12h, e vespertino, das 13h às 17h, no Centro de Convivência da Família e do Idoso Prefeito José Fernandes, localizado na rua Barreirinha, n° 14, quadra 45, bairro São José Operário, zona Leste.