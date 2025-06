Visuliazação: 0

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef), entrega, nesta segunda-feira (23), os cheques simbólicos aos ganhadores do sorteio de nº 202503 da Campanha IPTU Premiado, o terceiro deste ano.

A cerimônia de entrega ocorrerá a partir das 9h, no auditório da subsecretaria da Receita da Semef, localizado na avenida Japurá, 493, no Centro, anexo do Manaus Atende.

Nessa extração, concorreram os contribuintes pessoas físicas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) que pagaram a cota única, a primeira, segunda e terceira parcelas do exercício de 2025.

A campanha IPTU Premiado foi implementada no exercício de 2022 e é mais um braço do programa de Educação Fiscal do município. Com a campanha, a Prefeitura de Manaus pretende incentivar o contribuinte manauara a ficar em dia com os seus impostos municipais e cumprir com o seu papel de cidadão.

