A Prefeitura de Manaus colocou todo o efetivo da Guarda Municipal em alerta máximo para garantir o direito de ir e vir da população, e resguardar os bens públicos. A medida consta no Decreto nº 5.477, da edição nº 5501 do Diário Oficial de Manaus (DOM), assinado na última segunda-feira, 9/1, pelo prefeito em exercício, Marcos Rotta. O documento autoriza o secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Pública e Social (Semseg), Sérgio Fontes, a convocar todos os servidores para a atuação imediata.

A determinação considera os ataques ocorridos no último domingo, 8/1, em Brasília (DF), e tem o objetivo de prevenir ocorrências locais na capital amazonense, por conta da recente retirada dos manifestantes que estavam acampados em frente ao Comando Militar da Amazônia (CMA), na zona Oeste.

Com o decreto, fica autorizado ao secretário Sérgio Fontes suspender, se for necessário, todas as férias e licenças em geral, ressalvados os casos médicos. Também está autorizado o remanejamento de lotação dos servidores, além da jornada diferenciada de trabalho, dando mais segurança à população de Manaus. Outras medidas ainda podem ser acrescentadas pela Semseg com base no decreto.

Desde a manhã de segunda-feira, todos os órgãos da Prefeitura de Manaus estão seguindo a determinação do prefeito em exercício, Marcos Rotta, apoiando de forma auxiliar o Governo do Estado a cumprir as normas estabelecidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de desocupar a frente de quartéis e prédios públicos por todo país.

“Nós já temos empreendido uma parceria que tem trazido muitos frutos à cidade de Manaus e agora aumentada por conta do decreto do ministro Alexandre de Moraes, que prega que todos os municípios prestem apoio às ações do governo do Estado. Estamos todos conscientes do momento que passa o nosso país e a Prefeitura de Manaus, seguindo as orientações do prefeito David Almeida, irá cumprir sua responsabilidade”, destacou Rotta.

De acordo com Sérgio Fontes, a prefeitura vai dar todo o apoio necessário para que a lei e a ordem sejam preservadas. “Estamos integrados, participando de todas as reuniões com as autoridades estaduais e será fornecida toda a ajuda que os órgãos de segurança precisarem”, afirmou Sérgio Fontes.