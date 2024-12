A segunda parcela do 13º salário e o vencimento de dezembro dos servidores de Manaus começam a ser pagos a partir desta sexta-feira (13). Conforme a Prefeitura de Manaus, entre os dias 13 e 23 deste mês o pagamento injetará R$ 300 milhões na economia local.

Nesta sexta-feira serão desembolsados pela administração municipal R$ 76 milhões com o pagamento da segunda parcela do 13º salário, sobre a qual incidem as deduções como imposto de renda, INSS e outras obrigações.

A primeira parcela foi paga no final de junho.

A esse valor somam-se outros R$ 222 milhões da folha mensal de 47.605 servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários, que será paga até o dia 23.

