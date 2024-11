A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), alerta aos contribuintes e usuários do sistema de licenciamento urbano sobre um e-mail falso, com o título “irregularidade no alvará de prefeitura”, que tem circulado na internet. No corpo do e-mail há citação sobre uma empresa alvo de denúncia anônima, informando um telefone de contato.

No texto, é notável que se trata de um possível golpe, porque em Manaus não existe um “Departamento de Licenciamento Urbano e Obras – Prefeitura” e nem o cargo de gestor de licenciamento e fiscalização, conforme consta no e-mail falso.

Outro item a ser observado é o endereço eletrônico do remetente (happyshine@ax.emnet.ne.jp), que não corresponde à extensão dos e-mails oficiais da Prefeitura de Manaus. O oficial é o @manaus.am.gov.br.

O Implurb atua na emissão de alvarás de construção, não de funcionamento, como citado na mensagem enviada de possível golpe. Em caso de dúvida, entre em contato com o órgão responsável, e não clique em links duvidosos.

Todos os serviços e processos do Implurb passam pela Gerência de Atendimento (Geat), de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. As demandas para atendimento junto ao Implurb devem ser enviadas para o e-mail respostaimplurb@outlook.com.