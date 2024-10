A Prefeitura de Manaus, por meio da Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), alerta a população sobre a falsa oferta de bolsas para o estudo de língua inglesa em página na rede social Facebook, com o uso indevido do brasão do município.

A Espi, coordenadora de todos os programas de bolsas de estudos da prefeitura – Idiomas, Universidade e Pós-Graduação -, informa que o referido perfil não possui nenhum tipo de vínculo com o município e que não tem nenhuma responsabilidade sobre o serviço que está sendo oferecido.

Órgão integrante da estrutura da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), a Espi esclarece que não há nenhum edital aberto, em razão do período eleitoral.