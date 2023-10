A Prefeitura de Manaus abriu nesta quarta-feira (25) o primeiro módulo do curso “Gestão Estratégica e Execução do Plano de Governo”. A capacitação faz parte do Programa de Formação de Gestores Públicos e Novas Lideranças Municipais proposto no plano de governo do prefeito David Almeida e acontece até esta quinta-feira (26), no Casarão da Inovação Cassina, na Rua Bernardo Ramos, 290, Centro.

Coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), o curso é personalizado aos gestores municipais, e visa desenvolver as habilidades e as competências necessárias ao fortalecimento de uma metodologia de trabalho que conduza pessoas e equipes da gestão municipal à alta performance.

“O objetivo desse curso é buscar, cada vez mais, a capacitação de todas as pessoas envolvidas na gestão. Ele é parte de um programa mais amplo que consta no plano de governo do prefeito David Almeida. Podemos dizer que é uma atualização para que os gestores possam ampliar os conhecimentos que já detém, além de adquirir novos conteúdos, sempre visando melhorar cada vez mais os serviços oferecidos à população”, comentou o titular da Semad, Ebenezer Bezerra.

O público-alvo é os gestores da administração direta e indireta da Prefeitura de Manaus, tais como secretários, subsecretários e diretores-presidentes.

O instrutor, Alessandro Moreira Silva, foi indicado pelo Conselho Municipal de Gestão Estratégica (CMGE). Com graduação em Engenharia Química pela Universidade Pública da Bahia (UFBA), é especialista em Gerenciamento de Projetos, pelo Instituto Superior de Administração e Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e mestre em Gestão para a Competitividade, pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV). Também possui experiência como analista do Tesouro Estadual e controlador-geral do Estado do Amazonas, na Secretaria de Estado de Fazenda do Amazonas (Sefaz). Vice-presidente de Assuntos Estratégicos do Conselho Municipal de Gestão Estratégica de Manaus (CMM) é o responsável pelo Plano Estratégico Manaus Cidade Global.

Nos dois dias de duração, o curso abordará temas como “O que é o Modelo de Gestão Estratégica?”, “Projetos e Resultados Estratégicos”, “Captação de Recursos para Investimentos Públicos: Capez e Opex”, e “Avaliação de Políticas Públicas”.

