A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL, em parceria com a Liga Esportiva de Barcelos, realizaram nesta sexta-feira dia 18, a entrega da Premiação do Campeonato Barcelense 2020, uma premiação em dinheiro no total de 25 mil reais aos atletas.

O evento esportivo teve a presença da vice-Prefeita França Moreira, vereadores Gleidson Serrão e Eduardo Militão, do coordenador da Vigilância Sanitária Dr. Frank Moraes, do Presidente da Liga Edson Silva, da Diretora do Departamento Esportivo Luziane e toda equipe da Secretaria.

A vice-prefeita, Prof. França Moreira, parabenizou todas as equipes e agradeceu aos atletas participantes por terem proporcionado a concretização da festa esportiva.

"Nós, enquanto gestores, sabemos da importância de apoiar e incentivar essas práticas esportivas, o Prefeito Edson Mendes faz questão de estimular a realização de campeonatos como esse. Finalizando quero dizer que vitorioso é aquele que compete, independentemente de qualquer resultado ao final do evento", declarou França Moreira.

"Aos ganhadores do Campeonato os nossos parabéns e nosso agradecimento primeiramente a Deus, ao Prefeito Edson Mendes e sua vice, ao Secretário de Finanças Sérgio Caldas, por não medir esforços para nos ajudar, ao Presidente da Liga Edinho, ao assessor de assuntos pessoais Nilton Moreira, aos parceiros do Esporte vereadores, Gledson Serrão e Eduardo Militão. Esporte é vida, é saúde, é lazer. Hoje Barcelos tem a oportunidade e vez também no Esporte, nossa gestão tem compromisso sério com todos". Frisou a Secretária da SEMJEL, Deusa Mota.

