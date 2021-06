5 / 5 ( 1 voto )

O prefeito de Barcelos, Edson Mendes, declarou situação de emergência na município de Barcelos, nesta quarta-feira, 16/5, conforme o Decreto nº 0162/2021, em virtude da cheia histórica do rio Negro, de acordo com o monitoramento hidrológico.

A Prefeitura de Barcelos já intensificou as ações integradas com todas as secretarias municipais, plano de ação da “Operação Enchente 2021”.

Nesta quinta feira, 17-06, a Prefeitura Municipal de Barcelos, através da Defesa Civil e Secretaria de Finanças, realizaram as ações emergenciais no centro da cidade, na Av. Mariuá que encontra-se tomada pelas águas do Rio Negro, onde foram construídas as barreiras com tijolo armado nos estabelecimentos desta localidade para evitar que a água adentre com o efeito dos banzeiros causados pelas embarcações.

A ponte da Av. Mariuá próximo ao Papito será ampliada até a Praça da Polícia, onde será realizado um desvio com escada de acesso para pedestre ao lado do Teatro da Escola São Francisco com destino a Igreja Matriz Imaculada Conceição e ao Porto, permitindo o acesso Bairro/Centro/Bairro nesta localidade.

Além disso, estão sendo disponibilizados as residências afetadas pela enchente, materiais para construção de girais dentro das casas, para que possam proteger eletrodomésticos, camas, entre outros. Em casos de impossibilidade de construção por segurança a vida, a Assistência Social realiza a remoção da família para outra localidade através do aluguel social.

Pelo decreto nº 0162/2021, que institui a situação de emergência em Barcelos, autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução., entre elas, planejar, organizar, coordenar e controlar medidas a serem empregadas durante a situação de anormalidade causada pela enchente.

E fica autorizado a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.