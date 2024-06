No estado do Amazonas, a Prefeitura de Barcelos divulga a abertura de um novo Concurso Público, com o objetivo preencher 304 vagas para profissionais de níveis médio e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: Tecnólogo em Gestão Pública (5); Fiscal Ambiental (10); Guarda Municipal (45); Psicólogo (1); Fonoaudiólogo (1); Assistente Social (1); Nutricionista (2); Turismólogo (1); Professor de Educação Indígena (40); Professor de Educação Física (20); Professor de Educação Infantil – Zona Urbana (34); Pedagogo (22); Professor de Ensino Fundamental I – Zona Urbana (46); Professor de Ensino Fundamental I – Zona Rural (50); Professor de Ensino Fundamental II nas disciplinas de: Letras (4); Matemática (4); História (4); Geografia (4); Letras/Língua Estrangeira (2); Artes (2); Ciências Naturais (4); e Ensino Religioso (2).

No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para candidatos (AC, PCD) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Para concorrer a uma das oportunidades é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar, tenha idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 2.200,00 a R$ 4.750,00.

Inscrição e classificação

Os interessados poderão se inscrever a partir das 9h do dia 1º de julho de 2024 até às 23h59 do dia 5 de agosto de 2024, pelo site do Instituto Merkabah, com taxas de R$ 55,00 a R$ 119,00. Vale pontuar que a solicitação de isenção do valor poderá ser feita até o dia 6 de julho de 2024.

A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, para todos os cargos, prevista para os dias 8 e 9 de setembro de 2024; avaliação de títulos, para os cargos de nível superior; teste de aptidão física, para o cargo de Guarda Municipal, prevista para o dia 27 de outubro de 2024; avaliação psicológica, para o cargo de Guarda Municipal, prevista para o dia 27 de outubro de 2024.

O conteúdo programático consistirá em questões de português, matemática/raciocínio lógico, informática básica, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Mais detalhes podem ser encontrados no edital completo, disponível em nosso site.

CONFIRA O EDITAL: EDITAL CONCURSO SA PREFEITURA DE BARCELOS 2024