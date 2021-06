Avalie o post

A Prefeitura Municipal de Barcelos, através da Secretaria Municipal de Saúde, dando continuidade as ações de saúde no município, realizou mais um abastecimento de medicamentos e insumos para a Farmácia da Atenção Básica da Secretaria de Saúde. Mais investimento.

A Secretaria Municipal de Saúde, através da farmácia básica do município, vem atendendo sempre a população que precisa dos medicamentos básicos e outros. A Farmácia Básica, no geral, faz o abastecimento dos postos de saúde no interior, distribuindo a eles os medicamentos que constam numa lista preconizada pelo Ministério da Saúde. Mais saúde para todos.