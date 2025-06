Visuliazação: 0

Manaus vai ganhar um novo ponto de lazer, turismo e convivência familiar. Na próxima sexta-feira (13), o prefeito David Almeida entrega oficialmente a Lagoa da Compensa, um espaço completamente revitalizado que passa a ser referência na zona Oeste da capital. A entrega acontece no aniversário de 61 anos do bairro e simboliza uma virada histórica para a região.

Durante vistoria técnica na última sexta-feira (6), o prefeito reforçou a importância do projeto. “A contagem regressiva continua até o dia da inauguração. Faltam apenas sete dias para a gente entregar todo esse complexo aqui da lagoa da Compensa, todo ele revitalizado. No dia 13, próxima sexta-feira, estaremos aqui colocando à disposição todo esse espaço muito lindo, humanizado para você e para a sua família”, prometeu.

A obra integra o eixo “Cidade Sustentável e Resiliente” da atual gestão e é resultado de um trabalho intenso da Prefeitura de Manaus para requalificar áreas degradadas e promover qualidade de vida com respeito ao meio ambiente. O local, que por décadas conviveu com abandono, esgoto a céu aberto e acúmulo de lixo, passou por um amplo processo de despoluição, dragagem e recuperação ambiental, tornando-se uma área ambientalmente segura e apta para o lazer da população.

O novo parque urbano conta com pista de caminhada, academia ao ar livre, quadra poliesportiva, praça molhada, jardins ornamentais, píer com pedalinhos, anfiteatro e praça de alimentação. Entre os atrativos está também uma fazendinha com animais, iniciativa que promove educação ambiental e fortalece o vínculo entre as crianças e a natureza.

A área foi equipada com iluminação moderna, paisagismo e acessibilidade total, tornando-se um espaço seguro, acolhedor e convidativo para todas as idades. Antes mesmo da inauguração, a nova lagoa já tem atraído famílias e crianças, sinalizando o forte impacto positivo para a vida dos moradores.

A entrega da Lagoa da Compensa reforça a visão da gestão David Almeida de uma cidade mais verde, equilibrada e voltada para o bem-estar das pessoas. E mais do que um presente para a zona Oeste, o novo espaço se firma como um novo atrativo turístico urbano de Manaus, valorizando o bairro, gerando oportunidades e fortalecendo o sentimento de pertencimento da população.

