Em entrevista ao Jornal da Manhã, da rádio CBN Amazônia, nesta sexta-feira (27), o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou a permanência de mais quatro secretários na sua gestão: Alberto Siqueira, na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg); Camila Silva, na Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), Carlos Valente, no Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), e Sabá Reis, na Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Durante o programa, o prefeito destacou o trabalho e a continuidade de profissionais que desempenham papéis estratégicos na administração municipal.

“Temos algumas mudanças e praticamente tudo já está definido. Na segunda-feira (30), vou confirmar o nome de todos os secretários. Anunciei mais da metade e, agora, vou anunciar alguns nomes que já foram definidos. A Camila Silva continua como minha secretária de Comunicação. Confirmei também a presença do Sabá Reis, que permanece na área de Limpeza Pública, Alberto Siqueira continuará na Secretaria de Segurança Pública e Carlos Valente seguirá no Implurb”, declarou o prefeito.

David Almeida reforçou que, na segunda-feira, 30/12, às 16h, fará o anúncio oficial de todo o secretariado para a população, consolidando as mudanças e reafirmando o compromisso de sua gestão com a cidade de Manaus.

A Prefeitura de Manaus segue trabalhando com foco no planejamento e continuidade de ações que impulsionam o desenvolvimento urbano, a segurança pública e a transparência na comunicação com a população.

Comunicação

Camila Silva é formada em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. Atuou na gestão do Marketing, da secretaria, por mais de sete anos, e quase dez anos na instituição. Está no mercado de Publicidade e Marketing há mais de 15 anos.

Segurança Pública e Defesa Social

Alberto Siqueira Neto é policial penal federal. Integra o quadro de servidores da Semseg desde agosto de 2022, quando foi convidado para ser subsecretário. Bacharel em Direito, possui MBA em Segurança Pública, pós-graduação em Direito Penal, Processo Penal e em Direito Civil.

Limpeza Urbana

Sabá Reis é formado em Serviço Social, foi vereador e sete vezes deputado estadual. A responsabilidade social é uma das características marcantes de sua carreira política e da sua vida pessoal. Além da valorização dos interesses coletivos e respeito ao bem público. Em 2021, foi convidado pelo prefeito de Manaus, David Almeida, para o comando da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Planejamento Urbano

Carlos Alberto Valente é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Administração de Empresas, além de ser pós-graduado em Gerenciamento e Planejamento da Construção; Saneamento Ambiental; MBA em Gerenciamento de Projetos; MBA em Auditoria, Gestão e Perícia Ambiental.

O post Prefeito David Almeida anuncia permanência de mais quatro secretários apareceu primeiro em Portal Você Online.