Pré-candidato que mais cresce nas pesquisas de intenções de votos, Roberto Cidade (UB), esteve nesta sexta-feira, 20/7, nas zonas Centro-Sul e Norte da capital para apresentar seus compromissos de pré-campanha e também escutar demandas da população.

Na zona Centro-Sul, os moradores reclamam por melhorias nos espaços de esporte e lazer, e requerem a implementação de atividades desportivas tendo como foco crianças e adolescentes. Diante das demandas, Cidade reafirmou que irá recriar a Secretaria Municipal de Esportes.

“No município, hoje, não há uma secretaria específica para o esporte e isso é ruim como um todo. Porque sem esporte nossas crianças ficam mais vulneráveis às maldades, sem contar que os jovens, adultos e idosos perdem em qualidade de vida. É preciso enxergar, entender e priorizar a prática esportiva como instrumento de mudança social e de saúde. Não dá para achar que fazer publicidade de maratona ou que correr todo domingo na Ponta Negra são sinônimos de investimento no esporte. Nós vamos recriar a Secretaria Municipal de Esportes”, afirmou.

Outro compromisso assumido pelo pré-candidato foi rever as formas de ingresso das crianças nas creches municipais. A declaração veio após uma mãe reclamar que a atual gestão cobra atestado de pobreza para efetuar ou não a matrícula nas creches do município.

“Há pouco recebi o relato de uma mãe que tem dois filhos em idade de ir para creche, mas ao ir tentar a matrícula, uma das condições impostas foi que ela tivesse um atestado de pobreza. Vamos rever a forma de ingresso nas creches do município. Educação é um direito que precisa ser assegurado e nós vamos buscar fazer todo o possível para ter cada vez mais crianças em sala de aula”, disse.

Compromissos firmados

Além das sugestões da população, o pré-candidato apresentou seus três compromissos mais urgentes, presentes no Plano de Governo. O primeiro é o Auxílio Municipal Permanente, que irá beneficiar 50 mil famílias.

“Iremos ajudar a matar a fome da população. O Auxílio Municipal Permanente será a nossa primeira ação. O benefício seguirá os moldes do Auxílio Estadual Permanente e será destinado, 70% dele, às mães chefes de família”, afirmou.

Também são compromissos de Roberto Cidade a ampliação e o armamento da Guarda Municipal; e a instalação de 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) em todas as zonas de Manaus.

“Manaus tem urgências e prioridades. Iremos atacar as urgências sem esquecer das prioridades. Temos muitos desafios, mas me sinto preparado, motivado e disposto para trabalhar e fazer com que Manaus avance. É hora de mudar com compromisso e responsabilidade”, finalizou.