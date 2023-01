O Boi Caprichoso segue com inscrições abertas para o envio de novas toadas para a construção do álbum “O brado do povo guerreiro”.

Conforme o edital, os compositores têm até o dia 21 de janeiro para encaminhar as obras musicais, nos gêneros Livres, Genéricas ou Estratégicas (boi-bumbá evolução, vaqueirada, marujada e tribos).

Após essa etapa, é feita a audição de cada uma das composições. De acordo com o presidente do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, o processo de seleção das toadas é parte fundamental para a concepção do espetáculo de arena.

“Essa fase foi iniciada no momento em que nós lançamos o nosso tema.

A partir disso, nós conseguimos fomentar todo esse processo e mexer ainda mais com os compositores. É fundamental que as pessoas leiam com atenção o edital e não percam os prazos”, afirma.

De acordo com Nakanome, mais de oitenta toadas já foram inscritas e com isso aumenta ainda mais a expectativa para as audições.

“Ano passado nós construímos um dos melhores álbuns da história do Caprichoso, e agora a gente espera manter essa qualidade e até melhorá-las para buscar o bicampeonato”, destaca.

O presidente do bumbá, Jender Lobato, enfatiza a força dos álbuns do Caprichoso, sobretudo os que foram produzidos na temporada passada e que ganharam destaque nas principais plataformas digitais na região.

“Temos como exemplos de sucesso as coleções lançadas em 2022, tanto a gravada no estúdio quanto o álbum ao vivo no Bumbódromo. Tenho certeza que o torcedor está ansioso, assim como nós, para conhecer as obras que farão nossa trilha sonora no festival deste ano”, disse.

A inscrição devem ser enviadas para o e-mail selecaotoadasoficial@gmail.com até as 23:59h da data limite. Segue o anexo o edital disponibilizado pelo bumbá:

https://drive.google.com/drive/folders/1uEy4h11y5rbTdaJOz3XWFqqYYHwDw6yK?usp=sharing

