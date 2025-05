Visuliazação: 0

O porto de Parintins deverá ser interditado a partir desta sexta-feira (30/05) para passar por obras emergenciais. A paralisação das atividades no local acontece a poucas semanas da realização do Festival Folclórico de Parintins, que receberá centenas de embarcações e turistas. A matéria é do site Toda Hora.

Não há informações sobre para onde as embarcações serão remanejadas durante o período de interdição que não teve a data de finalização divulgada.

De acordo com trabalhadores do porto da ilha tupinambarana, a interdição já começou. Eles também apontam que há previsão de visita de equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pelo porto, para liberar o acesso a alguns barcos e definição de cronograma de atividades.

“Eles fizeram a interdição para a recuperação de algumas boias, mas amanhã o pessoal do DNIT vai deixar aportar os barcos que estão vindo de Manaus”, informaram ao Toda Hora.

A previsão é que haja recuperação de algumas boias e substituição de balsas de ancoragem.

A reportagem procurou a assessoria da autarquia federal para solicitar informações adicionais sobre os serviços que serão realizados e quando ele deverá ser reativado. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.

PIN 2025

O 58ª Festival Folclórico de Parintins acontecerá nos próximos dias 27, 28 e 29 de junho. Durante a festividade, a estimativa é que a cidade receba 120 mil visitantes.