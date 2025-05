Polícia investiga ligação de execução de jovem com outro homicídio na Compensa

Visuliazação: 0

Rodrigo César da Silva Monteiro, de 19 anos, foi executado com mais de 20 tiros nesta segunda-feira (5/5), na rua Belo Horizonte, no bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. Conforme a polícia, a vítima trabalhava em uma loja de materiais de construção pertencente ao tio e foi morta em frente ao estabelecimento, por dois criminosos armados e encapuzados.

De acordo com o delegado Daniel Vezzani, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Rodrigo estava na frente da loja quando foi surpreendido pelos suspeitos, que chegaram ao local em uma motocicleta. Ambos usavam balaclava e gorros para esconder o rosto.

“Eles desceram rapidamente do veículo e abriram fogo contra o rapaz. Os criminosos efetuaram ao menos 20 disparos de arma de fogo contra o Rodrigo, que ainda tentou se proteger, mas acabou caindo no local sem vida”, disse o delegado.

Testemunhas relataram que os autores fugiram em alta velocidade logo após o crime. Segundo o delegado, Rodrigo não possuía antecedentes criminais e era considerado uma pessoa tranquila.

O corpo do jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais. Imagens de câmeras de segurança da região que possam fornecer informações para a identificação e captura dos autores do crime.

Segundo homicídio na mesma área

O assassinato de Rodrigo ocorreu poucas horas depois de outro homicídio registrado no mesmo bairro. A primeira vítima do dia foi Frank Willis Souza, de 24 anos, que foi perseguido e morto com 12 tiros no Campo da Estrela, a apenas duas ruas de distância do segundo crime.

A proximidade de tempo e local entre os dois casos chamou a atenção da polícia, que trabalha com a hipótese de ligação entre os assassinatos.

“O que chama a atenção é que nós estávamos a poucas ruas daqui, concluindo os exames periciais de um homicídio ocorrido mais cedo, quando, por volta das cinco da tarde, fomos surpreendidos com esse novo crime. Supomos que possa haver ligação entre os dois casos, já que os autores podem ser os mesmos”, afirmou o delegado Vezzani.

Apesar da suspeita de conexão entre os crimes, as motivações ainda são desconhecidas. A polícia não descarta nenhuma hipótese, incluindo disputas pessoais ou acertos de contas relacionados ao tráfico de drogas.