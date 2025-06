Visuliazação: 0

Policiais civis cumpriram, na manhã desta terça-feira (24), mandados de busca e apreensão no município de Lábrea, no interior do Amazonas, durante uma operação contra suspeitos de integrar um grupo criminoso que conseguiu desviar parte dos salários de jogadores de futebol, utilizando golpes financeiros.

A Operação Falso 9 ocorreu simultaneamente em quatro estados brasileiros. Além de Lábrea, foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão em Porto Velho (RO), Cuiabá (MT), Curitiba (PR) e Almirante Tamandaré (PR).

Entre as vítimas estão atletas da Série A do campeonato brasileiro, como os jogadores Gabriel Barbosa, o Gabigol, atualmente no Cruzeiro, e o argentino Walter Kannemann, do Grêmio, conforme divulgou a TV Globo. De acordo com a apuração, os criminosos conseguiram desviar R$ 938 mil apenas de salários do jogador Gabigol.

O chefe da organização criminosa investigada foi preso em Curitiba, segundo a Polícia Civil do estado.

Esquema

De acordo com a investigação, o grupo utilizava documentos falsos para abrir contas bancárias em nome dos jogadores. Depois, os criminosos faziam pedido de portabilidade dos salários, que passavam a cair nas contas abertas e controladas pelos golpistas.

A polícia apontou que, assim que os recursos eram transferidos para as contas, os golpistas rapidamente executavam diversas transações, além de saques e compras, para pulverizar o dinheiro e dificultar a recuperação.