A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita ampla divulgação das imagens de Alexandre de Souza Batista, 27, conhecido como “Teteco”, e Samuel Souza dos Santos, 22, por envolvimento na morte do cabo da PM João Marcos Torres, que tinha 39 anos. O crime ocorreu na quinta-feira (30/03), no bairro Nova Cidade, zona norte.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade especializada, Alexandre é apontado como um dos autores dos disparos que vitimou o policial militar, e Samuel deu apoio para a fuga dos infratores após a ação criminosa.

“Ainda na quinta, efetuamos a prisão de Jussier Nascimento Lopes, 38, conhecido como “Juca”. Ele foi responsável por tirar a atenção do cabo, para que Alexandre e outro indivíduo, identificado como Rudson Castro da Gama, 23, morto durante confronto policial, alvejaram a vítima”, disse.

Denúncias

Quem tiver informações acerca da localização dos indivíduos, deve entrar em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu a autoridade policial.