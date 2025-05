5/5 - (1 voto)

Na manhã desta última quarta-feira (07/05), a Polícia Civil do Amazonas, por meio da 75ª Delegacia Interativa de Polícia de Barcelos, deu cumprimento a mandado de prisão em desfavor de um homem de 33 anos, foragido da Justiça desde 2018 pelo crime de homicídio.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Barcelos e contou com o empenho incansável da equipe da 75ª DIP, que localizou o foragido no bairro São Sebastião, após diligências e monitoramento contínuos, demonstrando a força do trabalho investigativo realizado no interior do Estado.

DENÚNCIAS ANÔNIMAS podem ser feitas pelo 181 ou diretamente na delegacia. O sigilo é garantido.

