Policiais militares, em operação na Base Fluvial Arpão, apreenderam, na noite desta quinta-feira (26/10), mais de 100 quilos de cocaína e pasta-base de cocaína, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). As drogas estavam escondidas dentro da boia de uma embarcação, sendo encontrado com a ajuda da cadela policial Havana.

A apreensão foi realizada por volta das 23h20 durante uma abordagem na embarcação Ferry Boat E. Araújo, que vinha do município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) com destino a Manaus. Durante a fiscalização, a cadela policial Havana, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), sinalizou que debaixo do piso poderia conter entorpecentes.

Ao terem realizado a vistoria, os policiais coordenados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), encontraram dentro de uma boia, bolsas e mochilas contendo nove tabletes de cocaína, que totalizaram 10,8 quilos e 87 tabletes de pasta-base de cocaína, que pesaram 91,56 quilos.

No total foram apreendidos 101 quilos de entorpecentes. Com a apreensão, a polícia estima ter causado danos de cerca de R$5.388.000 milhões ao crime.

Toda a droga foi encaminhada para a Polícia Civil do Amazonas, que investiga a origem da droga.