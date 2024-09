A Polícia Militar do Amazonas já começou a entrega do fardamento dos mil novosbalunos-soldados que serão apresentados nesta segunda-feira (9). Eles foram aprovados no concurso realizado pelo governo do estado, em 2022, e vão reforçar a segurança da população elevando efetivo da corporção para cerca de 10 mil mil militares.

O curso de formação iniciou após a convocação dos mesmos, no final de 2023, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), com aulas teóricas e práticas voltadas à legislação, direção ofensiva e defensiva, manuseio de arma de fogo e outros direcionamentos.

“Eles estão prontos para o estágio supervisionado e agora vão para as ruas. Com esse reforço, iremos fortalecer a segurança pública. Todos eles estão aptos para servir à sociedade e combater o crime de forma repressiva”, disse o comandante do CFAP, cel. Idevandro Colares.

Novas perspectivas

O primeiro contato do Levy Gabriel, de 19 anos, com a corporação foi ainda na escola, quando estudava no CMPM III, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Grande admirador do trabalho da Polícia Militar, o jovem se dedicou para passar no concurso para soldado e tem grandes expectativas para o término do curso de formação.

“Desde pequeno, eu já criei um respeito pela área militar. É uma realização imensa (participar do curso de formação) por conta de todo esforço que eu tive e uma sensação de pertencimento. Quero passar para a sociedade o sentimento de segurança nas ruas”, falou o aluno-soldado, Levy Gabriel.

Estabilidade e desejo de contribuir com a população. Foi isso que motivou o Gabriel Gamarra a ingressar na Polícia Militar do Amazonas. Com a entrega do fardamento, o jovem aguarda, com ansiedade, o início do novo ciclo atuando nas ruas.

“É um ciclo que se encerra e outro que se inicia. Agora, vamos aprender com os policiais militares mais antigos, que já atuam nas ruas há anos, e também nos esforçar para fazer o bem e influenciar positivamente a vida das pessoas. Estamos aqui para contribuir com o trabalho da corporação”, destacou o aluno-soldado, Gabriel Gamarra.

Convocação

O anúncio da convocação dos aprovados foi feito pelo governador Wilson Lima, com chamamento de 1.704 aprovados em concursos da área de Segurança Pública, no dia 6 de novembro de 2023. Para a Polícia Militar do Amazonas foram convocados 1.121 aprovados, entre eles 100 oficiais combatentes, 1.000 alunos-soldado combatentes e 21 alunos oficiais de saúde.

Ambos os cursos são coordenados pela Diretoria de Capacitação e Treinamento (DCT) da PMAM. O CFO é comandando pela Academia da Polícia Militar (APM) Coronel Neper Alencar e o CFSD pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP).

