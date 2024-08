Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) devem apreciar um total de 82 processos durante a 29ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, que será realizada nesta terça-feira (20).

Do total de processos, 18 correspondem à pauta de adiados, que retornam a julgamento após pedidos de vistas. Serão quatro prestações de contas; cinco tomadas de contas; três recursos; três representações; dois embargos de declaração e uma denúncia.

Já a pauta do dia terá 64 processos, sendo 20 recursos; 19 representações; nove embargos de declaração; cinco prestações de contas anuais; cinco admissões de pessoal; três tomadas de contas; uma fiscalização de atos de gestão; uma consulta e uma denúncia.

Entre as prestações de contas que serão apreciadas está a do exercício de 2023 do Gabinete do Vice-Prefeito do Município de Manaus, de responsabilidade de Kennedy Paz Tiradentes, além do exercício de 2021 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barreirinha (SAAE), de responsabilidade de Francinelson de Jesus Brandão Ferreira, no período de 1º de janeiro de 2021 a 12 de outubro de 2021, e Luiz Carlos Ferreira Junior, no período de 13 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

A sessão terá início às 10h, no plenário da Corte de Contas, e também contará com transmissão ao vivo por meio das redes sociais, entre elas YouTube, Facebook.

