A Polícia Federal investiga um possível vazamento de imagens da prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) antes do horário permitido para deixar os locais de aplicação da avaliação com os cadernos de questões.

O ministro da Educação, Camilo Santana, concedeu uma entrevista coletiva após o primeiro dia de exame, aplicado no domingo (3), e afirmou: “Por volta das 16h, uma pessoa tentou sair […]. A gente teve que ter todo procedimento e ela vai ser investigada pela PF”.

Camilo Santana não detalhou o ocorrido. Porém essa não é a primeira vez que isso aconteceu. Em 2023, uma foto vazada da prova mostrava a página em que constava o tema da redação, “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”, e os textos de apoio. Na época, uma pessoa foi indiciada.

Ainda segundo o balanço feito pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), houve eliminação de 4.999 participantes e 689 ocorrências logísticas.

Entre os casos apurados, está o de pessoas que provocaram algum tipo de “perturbação da ordem pública” e outras que faziam a prova e entraram em conflito com a equipe de organização.

