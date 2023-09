A Polícia Federal (PF) e Ministério Público do Trabalho no Amazonas identificaram irregulares trabalhistas em duas localidades no estado, que não os detalhes informados pelos órgãos. A ação foi durante operação nacional contra o trabalho escravo e o tráfico de pessoas.

Realizada durante o mês de agosto, a Operação Resgate III já resgatou, em 15 estados do Brasil, 532 trabalhadores em situação de trabalho análogo à escravidão. No Amazonas, os alvos foram um balneário e um parque de diversões.

Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados e, segundo informações preliminares, não foram constatados crimes nos locais, apenas irregularidades trabalhistas.

Considerada a maior ação conjunta de combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas no país, seis instituições envolvidas fizeram 222 inspeções em 22 estados e no Distrito Federal. Também participaram o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública da União (DPU) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Estado com mais pessoas resgatadas foi Minas Gerais (204), seguido de Goiás (126), São Paulo (54), Piauí (42) e Maranhão (42).