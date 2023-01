A Polícia Federal apreendeu 21 quilos de base de cocaína, durante fiscalização no Porto de Tabatinga, no sábado, 14/1. Quatro pessoas foram presas. Um dos presos é foragido da polícia colombiana e brasileira. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 16/1.

A ação foi realizada pelo patrulhamento do GPOM/PF, Polícia Militar e agentes da DIRANDRO (Peru). De acordo da Polícia Federal, a droga encontrava-se dentro de um motor a diesel.

Foi decretada a prisão de quatro envolvidos, que foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga/AM. Em depoimento, foi confirmado que um dos presos era foragido da polícia colombiana e brasileira, bem como, é envolvido diretamente com a narcoguerrilha atuante na tríplice fronteira.

Foi aberto, pela Polícia Federal, procedimento de investigação para averiguação da procedência da droga.