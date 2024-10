Após alguns dias de treinos, o técnico Aleksandar Petrovic definiu os 13 jogadores que defenderão a seleção brasileira de basquete em mais uma rodada das Eliminatórias para a Americup 2025. O treinador optou pela experiência, com seis nomes que defenderam o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na lista final divulgada pelo técnico para os embates contra Uruguai e Panamá, respectivamente nos dias 21 e 24 de novembro, no Mangueirinho, em Belém, estão confirmadas a presença de Raulzinho, Georginho, Didi, Lucas Dias, Mãozinha e Bruno Caboclo, todos convocados Para a Olimpíada. A equipe é composta, ainda, por alguns jovens, casos de Mathias, de apenas 16 anos, Nathan Mariano e Zu Júnior, além de Gui Deodato, Elinho, Marcio Henrique e Alexey, já com passagens defendendo as cores do País.

“Esta lista é formada com atletas experientes que estiveram nos Jogos Olímpicos, por atletas que treinaram antes do Pré-Olímpico e Paris-2024. E também jovens, para mostrar o processo de renovação que deve começar para encontrarmos novas caras para Los Angeles e depois”, afirmou Petrovic. O treinador, porém, lamentou não poder contar com peças importantes que estão na Europa ou na Ásia. “Não posso contar com todos da Europa, como Yago, e Leo Meindl, que está no Japão, e irá descansar nesta janela, e Benite, que irá descansar também, mas é importante ter essa mescla que pode conseguir os resultados e iniciar um processo de inserção de novos valores para o futuro”, completou o treinador.

O elenco se apresenta no dia 18 de novembro, em Belém, já visando a partida diante dos uruguaio, no dia 21. Depois, no dia 24, a seleção brasileira encara o Panamá, confiante em já confirmar matematicamente a vaga para a Americup, agendada para agosto do próximo ano, na Nicarágua.

Confira os 13 convocados para as Eliminatórias da Americup:

Raulzinho – Pinheiros

Alexey Borges – Flamengo

Elinho – Corinthians

Georginho – SESI Franca

Gui Deodato – Flamengo

Didi Louzada – SESI Franca

Zu Júnior – SESI Franca

Lucas Dias – SESI Franca

Bruno Caboclo – Hapoel Tel Aviv-ISR

Mãozinha – Memphis Hustle-EUA

Marcio Henrique – RatioPharm Ulm-ALE

Mathias Alessanco – Bétis-ESP

Nathan Mariano – SESI Franca

