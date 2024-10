Faltando três dias das eleições do 2° turno que serão realizadas no domingo (27), o prefeito de Manaus e candidato à reeleição David Almeida (Avante) ampliou vantagem para Capitão Alberto Neto (PL) e chegou a 55,56% dos votos válidos. São mais de 11% na frente do adversário, que agora registra 44,44%.

Os números desta pesquisa, realizada nos dias 21 a 23 deste mês, se mantêm estáveis em relação ao estudo anterior, divulgado pela Projeta no dia 17/10: 56,11% a 43,89% para David Almeida.

Na pesquisa estimulada, considerando os eleitores que dizem votar branco ou nulo, a vantagem do prefeito de Manaus também permanece acima de 10 pontos percentuais: 48,45% contra 38,73% do adversário.

Os números da pesquisa

A pesquisa

O instituto Projeta ouviu 1.080 eleitores em Manaus, com idade a partir de 16 anos. A margem de erro é de 2,98%, para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%.