O resultado da perícia no material orgânico aparentemente humano e as amostras de sangue encontrados durante as buscas pelo jornalista inglês Dom Phillips e pelo indigenista Bruno Araújo Pereira, no interior do Amazonas, deve sair durante a semana, segundo a Polícia Federal (PF). A notícia é do G1.

Conforme a PF, a perícia no material orgânico que foi encontrado durante as buscas ainda passam por análises.

Equipes que fazem buscas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista britânico Dom Phillips encontraram um "material orgânico aparentemente humano", no rio, próximo ao porto de Atalaia do Norte, também na sexta (10).

De acordo com a nota, divulgada pela Polícia Federal (PF), o material encontrado foi encaminhado para análise pericial pelo Instituto Nacional de Criminalística da PF, assim como as amostras de sangue encontradas na embarcação de Amarildo da Costa de Oliveira, 41 anos, conhecido como "Pelado".

Bruno e Phillips foram vistos pela última vez quando chegaram na comunidade São Rafael por volta das 6h de domingo e onde conversaram com a esposa do líder comunitário apelidado de Churrasco. De lá, eles partiram rumo a Atalaia do Norte, viagem que dura aproximadamente duas horas, mas não chegaram ao destino.

"Os dois se deslocaram com o objetivo de visitar a equipe de Vigilância Indígena que se encontra próxima à localidade chamada Lago do Jaburu (próxima da Base de Vigilância da FUNAI no rio Ituí), para que o jornalista visitasse o local e fizesse algumas entrevistas com os indígenas", diz o texto da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja).

Eles viajavam com uma embarcação nova, de 40 cavalos, e 70 litros de gasolina, o suficiente para a viagem.

Imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram os objetos encontrados na área de buscas por Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira, no interior do Amazonas. Foram localizados uma mochila, um notebook , camisas, bermudas, calça, chinelos e botas na área onde são feitas as buscas.