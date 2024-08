O pirarucu, gigante das águas amazônicas, sempre foi apreciado por seu sabor marcante. Nos últimos anos, esse peixe, fruto de manejo sustentável, ganhou ainda mais destaque nos cardápios de chefs renomados e nas prateleiras de grandes supermercados.

No entanto, não é apenas a carne que tem atraído a atenção do mercado. A pele do pirarucu, antes descartada, está agora sendo utilizada na produção de roupas, acessórios e estofados, agregando valor ao pescado e promovendo práticas sustentáveis.

Pele do pirarucu

Com o apoio da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, no Amazonas, passaram a comercializar a pele do pirarucu para a empresa Nova Kaeru.

Essa empresa transforma o material em um curtume orgânico, utilizado na fabricação de cintos, bolsas, sapatos e estofados.

Essa parceria tem gerado renda para as famílias envolvidas, que agora conseguem vender a pele do pirarucu a R$ 160, mostrando que a sustentabilidade pode ser lucrativa.

A empresa Nova Kaeru compra a pele diretamente dos manejadores. Para garantir a qualidade do material, a FAS e a Nova Kaeru capacitaram as comunidades para realizar a retirada e o beneficiamento da pele, preparando-a para ser transformada em matéria-prima para diversos produtos.

O post Pele de pirarucu ganha espaço na moda e é usada em roupas e acessórios apareceu primeiro em Portal Você Online.