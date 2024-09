O atacante Pedro foi desconvocado da seleção brasileira, nesta quarta-feira (4), após ter constatada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O atacante sofreu uma entorse no treino da seleção, no CT do Caju, do Athletico-PR, em Curitiba. O atleta então foi submetido a exame clínico e ressonância magnética que constataram a lesão. O departamento médico da seleção comunicou o Flamengo e confirmou o corte do atacante das rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026 que serão disputadas no fim desta semana e o começo da próxima.

O técnico Dorival Júnior optou, então, por convocar João Pedro para a vaga do centroavante rubro-negro na seleção brasileira. Revelado pelo Fluminense, João Pedro é um dos destaques do Brighton nas últimas temporadas do Campeonato Inglês. Na última temporada foram 20 gols e três assistências, após 40 partidas. João Pedro já havia sido convocado por Fernando Diniz para os jogos contra Argentina e Colômbia, também nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O atacante jogou apenas na derrota por 2 a 1 contra os colombianos, ao entrar com 27 minutos do primeiro tempo no lugar de Vinicius Júnior, que saiu lesionado.

Este é o terceiro corte no grupo da seleção chamado para essas rodadas. Primeiro, Yan Couto, do Borussia Dortmund, foi substituído por William, do Cruzeiro, por causa de problemas clínicos. Depois, Lucas Moura, do São Paulo, voltou à seleção após seis anos, para o lugar de Savinho, do Manchester City, também lesionado. Os comandados de Dorival Júnior treinam no CT do Athetico-PR, antes da partida contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo será sexta-feira (6) no Estádio Couto Pereira, também na capital paranaense. Quatro dias depois, no dia 10, o time jogará contra o Paraguai, em Assunção. Até a véspera, o elenco fará treinamentos em Curitiba. A viagem para a capital paraguaia será na segunda-feira, 9, à noite. O Brasil é sexto colocado na classificação, com sete pontos, oito a menos que a líder Argentina.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte