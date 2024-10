Pedro Geromel anunciou na manhã de terça-feira (1º) sua aposentadoria do futebol em dezembro deste ano. O ídolo gremista se despede do futebol aos 39 anos e após 11 temporadas defendendo o clube gaúcho.

Em comunicado, Geromel afirmou: “Gostaria de comunicar a vocês que decidi me aposentar ao final do ano. Como sempre tive muito respeito e carinho pelo torcedor, gostaria que eles soubessem por mim. No final do ano encerro minha carreira. Sei que ainda faltam dois meses para o final do ano, vou continuar fazendo o meu melhor como sempre fiz nessa última década. Essa é minha decisão final, converso bastante com a direção, com a comissão técnica, todo mudo já está sabendo.”

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Geromel soma 405 jogos, 216 vitórias, 98 empates e 91 derrotas. Aproveitamento de 61,39%. Fez 15 gols e deu cinco assistências de janeiro de 2014 até o momento. Além disso, o zagueiro conquistou 11 títulos, sendo eles, a Copa do Brasil de 2016, a Conmebol Libertadores em 2017 e a Recopa Sul-Americana em 2018 como os principais, além de sete títulos do Campeonato Gaúcho.