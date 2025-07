Visuliazação: 0

Rosenildo da Rocha Pinto, de 45 anos, foi assassinado com pelo menos seis tiros na noite dessa quinta-feira (10/07), no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus. O crime, que está sendo investigado como possível emboscada, ocorreu por volta das 20h, e a vítima ainda chegou a ser socorrida por moradores, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Rosenildo era pedreiro autônomo e teria saído de casa após receber uma ligação com uma proposta de trabalho.

Moradores relataram que a vítima foi surpreendida por dois criminosos em uma motocicleta, que efetuaram vários disparos enquanto ele na rua Yarapé.

Mesmo gravemente ferido, Rosenildo ainda conseguiu correr por alguns metros e pedir ajuda de moradores. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do Galiléia, mas, ao chegar à unidade de saúde, o pedreiro já estava em estado crítico. Pouco depois, Rosenildo morreu.

Ameaça de morte

Uma irmã da vítima relatou à policiais da 26ª Cicom que Rosenildo havia sido ameaçado de morte em uma discussão no último sábado (5/7), no entanto, não soube informar quem teria feito as ameaças. Desde então, o pedreiro estaria inquieto, com receio de sair na rua.

De acordo com a polícia, o caso está sob investigação da DEHS, que busca esclarecer se há ligação entre a ameaça recebida e o homicídio. A área onde o crime ocorreu foi isolada para análise da perícia técnica, incluindo a busca por imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos autores.

Até o momento, ninguém foi preso. A polícia pede que informações que possam levar aos suspeitos sejam repassadas anonimamente ao 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).