Anderson Costa dos Santos, 40, está sendo procurado pela polícia por ser o mandante da morte do idoso Raimundo Nonato de Sousa, que tinha 65 anos. A vítima foi encontrada sem vida no dia 17 de julho deste ano, em uma região de mata do bairro Distrito Industrial, zona leste. Quatro pessoas já foram presas pelo crime.

Antônia Denilza Ferreira Soares, 54; Cristiano Tavares Gomes, de idade não identificada; Júnior Lopes Feitosa, 26; e Samara Soares dos Santos, 24, foram presos durante a Operação Enédra da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

“Eles queriam roubar o carro do Raimundo Nonato, mas como ele os conhecia, Anderson deu a ordem para que eles tirassem a vida do idoso. O corpo da vítima foi encontrado enrolado em um colchão, dentro de um tonel, com sinais de tortura”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, além do homicídio, Anderson também tem envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona norte.