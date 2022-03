Avalie o post

Homem estaria com uma faca e foi imobilizado por seguranças

Distrito Federal – Um homem recebeu um golpe de mata-leão ao ser detido por seguranças em um metrô no Distrito Federal. O homem estaria com uma faca. O caso aconteceu na noite de sábado (19) na região de Ceilândia.

O passageiro foi abordado e recebeu o golpe. Pelo menos três seguranças tentavam conter o homem. No vídeo é possível ouvir passageiros falando que o homem estava armado. Enquanto o passageiro era imobilizado, ele disse que estava indo embora. Ao ser levado para fora, o homem é imobilizaod no chão e os seguranças aplicam uma chave de pescoço.

A Polícia Militar informou que enviou uma viatura, mas ao chegar, o homem já tinha sido encaminhado a uma delegacia pela equipe do metrô. A companhia responsável pelo metrô informou que o procedimento de segurança foi adotado e que uma faca foi encontrada.

Veja o vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

