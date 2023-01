Um homem de 39 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (16), com 126,4g de ouro de procedência ilegal, no Aeroporto de Tefé (a 523 quilômetros a oeste de Manaus).

De acordo com a Polícia Federal, durante procedimento de fiscalização em aeronaves de pequeno porte e revista em passageiros e tripulação, os policiais federais encontraram o ouro sob posse do homem que levava a matéria-prima pertencente à União sem autorização e em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo. O preso em flagrante foi encaminhado às autoridades policiais para prestar esclarecimentos.

O homem vinha da cidade de Japurá (a 744 quilômetros a noroeste de Manaus), fazia escala em Tefé e tinha como destino final Porto Velho, Rondônia.

O crime de transporte de matéria-prima ilegal tem pena de até 5 anos de reclusão, além de multa.