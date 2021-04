Guardas civis municipais de Barcelos arrecadaram doces como balas, biscoitos e chocolates que foram distribuídos neste domingo de páscoa para a criançada da cidade.

A campanha denominada Páscoa Solidária, é uma ação social de iniciativa dos próprios GCMs que arrecadam doces para serem distribuídos às crianças que não ganharam seu ovo de páscoa pela crise instalada neste período de pandemia.

Para os guardas, destinar um pouco do seu tempo para as crianças é trabalhar também pelo bem-estar da população. A doação ocorreu por todos os bairros da cidade de Barcelos. Os envolvidos estavam seguindo as orientações de prevenção ao coronavírus divulgadas pelos órgãos de saúde. Ou seja, usando álcool em gel e máscaras.

"A reação das crianças muito nos alegrou, pois elas ficavam muito felizes quando recebiam os doces das mãos do Coelho da Páscoa. Não poderíamos deixar de homenagear elas, que são o futuro da nossa cidade", destacou o guarda Civil.

Ainda conforme o comandante Jacó Soares, a ação serviu para aproximar as crianças da Guarda Civil Municipal, pois, muitas vezes, os pequenos só conhecem o trabalho da segurança pública por meio do combate a violência. "Muitas ocorrências são registradas nos bairros, o que pode relacionar a imagem da Guarda com a da violência, mas queremos mostrar que também atuamos no social, com o intuito de promover a alegria das pessoas, proporcionando segurança e bem-estar", completou o Comandante.

Agradecimentos ao apoio da Prefeitura de Barcelos, Vigilância sanitária e colaboradores que estava presente na ação.

A GCM Barcelos agradece de coração pelo ato de solidariedade pelo próximo aos seguintes empresários que fizeram a doação: Hiper luid - Cleber, Eletrocenter- Jerry, Mercadinho_ Lacerda, Er Santana, Barbearia do Zezinho, Pizzaria RM, Salão do Maurício, Loja Moda beach, Oficina do Maycon, Bar do Jorjão, Central das bebidas, Distribuidora Militão, Cigarreira Hollywood, Alex matérias de construção, Geraldo moto, Thales vereador, Comercial chumbinho, Mercadinho 2 irmão, Comercial Talison, Mercadinho Karoline, Keimado, Comercial Camile, Mercalinho N.C, L.A Variedade, Operação Elite, Comercial J.L, Vereadora Raicka Lacerda, Vereador Eduardo Militão, Vereador Diego Ribeiro, Vereador Albert Fernandes, Vereador Gledson serrão, Vereadora Suane, Banco do Brasil, Araponga comércio, Lojinha da Giovanna, Loja canto das novidades, Papelaria M.C, Loja J. Macedo, Drogaria Oliveira, Loja do Didi, Açougue Vitória, Ciclo via, Padaria da Vera, Mercadinho Barcelos, Maria de Fátima, Lene Paraíso, Ane Silva, Navegações Genesis, Rick Baby, Anália lojas, Lane variedades, Loja 2 irmãs, Casa do cimento, Mercadinho Guilherme, Comercial aguilar, Mario Jorge e Dina, Juliana, Alan e Nete, Lilian sandálias personalizadas, MG Comércio.

CONFIRA AS FOTOS: