Torcidas organizadas do Corinthians invadiram a sede do clube, no Parque São Jorge, na tarde desta terça-feira (3). Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver uma grupo com dezenas de pessoas correndo e entrando pelo portão principal do endereço. Uma grande faixa escrito “luto, fechado por má administração” foi colocada na entrada do Parque São Jorge, fechada pelos torcedores. A ação é reivindicada pelas principais organizadas do Corinthians: Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra. O clube ainda não se manifestou sobre o tema. Viaturas foram enviadas ao local.

Em nota publicada nas redes sociais, as uniformizadas classificaram o ato como uma “ocupação” e afirmam que ação ocorre de maneira pacífica. Eles reivindicam “sócio-torcedor com direito a voto, mudança de estatuto e punição aos responsáveis que deixaram dívidas em suas gestões.” “O Corinthians sangra há anos nas mãos de gestões incompetentes, amadoras, omissas e elitistas, que viraram as costas para quem sustenta esse clube há mais de 114 anos: O povo”, diz nota.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias