Com a proximidade da etapa final para entrega do primeiro trecho do parque Amazonino Mendes, localizado entre as zonas Leste e Norte da capital, as equipes técnicas da Prefeitura de Manaus e do governo do Estado realizaram, nesta terça-feira, 26/9, a vistoria in loco para verificar pontos da construção. O grupo de engenharia do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), autor do projeto, acompanhou a visita. A previsão de inauguração é para o aniversário da cidade, em outubro.

O parque, situado nas avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nos bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, é resultado de um convênio entre prefeitura e Estado, via Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

“Estamos nessa etapa de início de acabamento no trecho do platô B e foram verificados os serviços nos três platôs, em conjunto com os engenheiros da construtora Progresso, já que algumas frentes estão em conclusão e finalização, com a implantação de gradis, das quadras e a regularização do piso. Os trabalhos também se concentram em iluminação externa, confecção de uma galeria de drenagem e do estacionamento”, comentou o diretor de Planejamento do Implurb, arquiteto e urbanista Pedro Paulo Cordeiro.

O subcoordenador de engenharia da UGPE, João Benaion, lembrou que esta obra é muito importante e que o trecho que será inaugurado já vai promover melhoria na qualidade de vida da população, ampliando espaços de lazer e desporto. “As obras estão bem avançadas, divididas em trechos, como no platô B, com quadras poliesportivas, áreas de quiosque gourmet, playgrounds, academia ao ar livre e o playpet, que é uma inovação bem interessante para a população”.

No chamado platô C será construída a etapa cênica e interativa, já licitada e com ordem de serviço assinada, que passa por regularização de lote e aterro do terreno.

Parceria

O parque Amazonino Mendes é uma parceria da atual gestão municipal com o governo do Estado e busca transformar a realidade dos moradores das zonas mais populosas da cidade. O parque terá ciclovia, faixa verde arborizada e a pista de caminhada, um conjunto que vai percorrer todos os equipamentos do novo espaço público construído na gestão do prefeito David Almeida, indo desde a estrutura urbana até o residencial, ligando mobiliários de ponta a ponta.

David Almeida anunciou a entrega da obra para outubro, e ela fará parte das comemorações de aniversário da cidade de Manaus. A etapa que será inaugurada tem cerca de 1 quilômetro de extensão, incluindo desde quiosques gourmet, playground, quadras esportivas, pista de caminhada, ciclovia, estacionamentos, academia ao ar livre, espaço multiuso e playpet.

A terceira etapa de construções no parque, a estrutura de um habitacional com 180 unidades, tem previsão de conclusão para junho de 2024, tendo o projeto recebido ajustes após sondagens e terraplenagem no terreno. O habitacional está dividido em três blocos distintos de cinco pavimentos cada, com vagas de estacionamento para carros e motos. Entre os blocos serão construídas calçadas arborizadas e mais playgrounds.