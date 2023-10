Em contagem regressiva, a Prefeitura de Manaus segue em ritmo intenso para a finalização e acabamento da primeira fase do parque Amazonino Mendes, localizado entre as zonas Leste e Norte da cidade, que será inaugurada como parte das comemorações do aniversário de 354 anos de Manaus, celebrado no dia 24 de outubro.

O primeiro parque linear da capital tem projeto arquitetônico do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), situado em uma área de mais de 134 mil metros quadrados, tendo três etapas de construção.

A empreitada é uma parceria da atual gestão municipal com o governo do Estado e busca transformar a realidade dos moradores das zonas mais populosas da cidade.

Com aproximadamente um quilômetro de extensão, na primeira fase, chamada de platô B, a população vai contar com um espaço público de qualidade, com estrutura de quadras de areia, playground, playpet, espaço multiuso, academia ao ar livre, quiosques e área de estacionamento, somando 34 vagas.

O espaço multiuso servirá para abrigar diversas atividades, desde esportivas como a zumba, quanto culturais com a apresentação de artistas.

No platô B, os quiosques recebem acabamentos nos pisos e revestimentos; playgrounds e academia ao ar livre têm a instalação de brinquedos e maquinários, como balanço, gangorra, alongador, rotação e outros.

Também são feitas as instalações de bancos, iluminação, mureta dos quiosques, assim como a pintura e a execução de gradil. Para a área de estacionamento, os serviços são de confecção de base e sub-base para receber o asfalto. E nas áreas de faixa verde são feitos o plantio e colocação de grama.

O parque linear é uma das obras da prefeitura conectada à água, estando no entorno da área do Programa de Recuperação Ambiental e Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindu (Promindu).

Etapas

Já no platô A, operários se debruçam na estrutura e alvenaria do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPs), que terá 626,20 metros quadrados de área construída, previsto para ser inaugurado em dezembro; acabamentos de quiosques; ciclovia; playground e playpet; quadras de vôlei e poliesportiva; e a execução de serviços de galeria pluvial.

O platô C, onde será construída a etapa cênica e interativa com as estruturas gigantes da Amazônia, recebe a finalização de aterro e tapume. Esse trecho temático terá brinquedos em grande escala, que vão entreter de crianças a adultos, incluindo áreas molhadas.

A terceira etapa de construções no parque faz parte da estrutura de um habitacional com 180 unidades, que recebeu ajustes do projeto após sondagens e terraplenagem no terreno, com previsão de conclusão para junho de 2024.

“O habitacional está dividido em três blocos distintos de cinco pavimentos cada, com vagas de estacionamento para carros e motos. Entre os blocos serão construídas calçadas arborizadas e mais playgrounds”, explicou o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente.

O post Parque Amazonino Mendes em contagem regressiva para inaugurar primeira fase apareceu primeiro em Portal Você Online.