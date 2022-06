5/5 - (1 vote)

Parentes do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, desaparecidos há uma semana no Vale do Javari, no Amazonas, cederam material genético para servir de referência para o exame de DNA do sangue encontrado pela Polícia Federal na lancha do pescador Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos, conhecido como "Pelado".

Familiares do jornalista britânico submeteram-se à coleta em Salvador (BA), e os parentes de Bruno, em Recife (PE).

Suspeito de ser o responsável pelo desaparecimento da dupla, o pescador teve a prisão temporária decretada na última quinta-feira (09), por suspeita de envolvimento no caso.

Dom e Bruno estão desaparecidos desde o domingo (05/6). Eles trabalhavam na produção de um livro e de uma reportagem no Vale do Javari.

Leia mais

Desparecimentos no AM rendem pedido de medidas contra o Brasil

Na noite de sexta, a PF informou que material humano e sangue foram encontrados na lancha e encaminhados para análise pericial pelo Instituto Nacional de Criminalística da corporação.

As buscas pelo Vale do Javari prosseguem pelo rio e com helicópteros.

“Apesar de veicular publicamente que está trabalhando neste sentido, o governo federal não está, de fato, empreendendo os esforços necessários”. É o que diz Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib).

Nesse sentido, a entidade denunciou o governo ao Superior Tribunal Federal (STF) de fazer “corpo mole” na busca pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista britânico Dom Phillips, que desapareceram no Vale do Javari.

De acordo com publicação do Uol, na petição, a entidade diz que o governo federal não está empenhando “os esforços necessários” nas buscas.

Do mesmo modo afirma que não usaram de maneira eficiente as aeronaves disponíveis e que há poucos barcos e agentes públicos atuando no caso.

Então, a entidade enviou o documento ao ministro Luís Roberto Barroso, que é relator de uma ação que aponta omissão do governo federal no combate à covid-19 em terras indígenas.

Dessa forma, para a Apib, o apoio do governo é fundamental para salvar Bruno e Dom, desaparecidos no Vale do Javari, desde o último domingo(5).