Os Jogos Olímpicos chegaram ao fim no último domingo (11) e agora o público aguarda a chegada das Paralimpíadas de Paris-2024. Os jogos estão programados para ocorrer entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro. O evento contará com a participação de 185 delegações e abrangerá 22 modalidades esportivas com 4.400 atletas credenciados. A expectativa do IPC (Comitê Paralímpico Internacional) é de que mais de 3 milhões de pessoas acompanhem as competições ao longo dos 11 dias de programação. Confira as modalidades:

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Modalidades dos Jogos Paralímpicos Paris-2024:

Atletismo paralímpico

Badminton paralímpico

Basquete em cadeira de rodas

Bocha

Canoagem paralímpica

Ciclismo de estrada paralímpico

Ciclismo de pista paralímpico

Esgrima em cadeira de rodas

Futebol de cegos

Goalball

Halterofilismo paralímpico

Hipismo paralímpico

Judô paralímpico

Natação paralímpica

Remo paralímpica

Rugby em cadeira de rodas

Taekwondo paralímpico

Tênis em cadeira de rodas

Tiro com arco parlímpico

Tiro esportivo paralímpico

Triatlo paralímpico

Vôlei sentado

Publicado por Luisa Cardoso

Leia também

Adriana Araújo leiloa medalha olímpica e recebe apoio para abrir academia de boxe



Macron festeja sucesso das Olimpíadas de Paris: ‘Unidos somos imbatíveis’



*Reportagem produzida com auxílio de IA