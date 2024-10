A diferença do Botafogo para o Palmeiras na liderança do Brasileirão é novamente de três pontos. Depois de diminuir a desvantagem em relação ao rival carioca para um ponto no fim de semana passado, o time comandado por Abel Ferreira empatou sem gols com o Red Bull Bragantino neste sábado (5), no Nabi Abi Chedid, em jogo da 29ª rodada, enquanto os botafoguenses venceram o Athletico-PR em Curitiba. Pouco produtiva na etapa inicial e melhor no segundo tempo, após as entradas de Estêvão, voltando de lesão, e Dudu, a equipe alviverde teve chances de fazer o gol da vitória na reta final, mas falhou nas conclusões. Por isso, fica com 57 pontos, na vice-liderança, contra 60 do Botafogo. O Palmeiras teve o controle da bola desde o início do primeiro tempo, porém sem transformar o domínio em volume ofensivo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Entrou em campo invicto há sete partidas e encontrou um cenário bem diferente do esperado, frente a um Red Bull que havia vencido apenas dois de seus últimos dez jogos. Faltava ao meio de campo palmeirense ser mais criativo e ao ataque ser mais incisivo. A equipe de Abel Ferreira não só teve dificuldades para criar como ainda correu riscos em investidas pontuais do Bragantino, que soube explorar bem o lado esquerdo da defesa palmeirense. Mosquera acelerava o jogo e era capaz de criar jogadas interessantes, oferecendo possibilidades de finalização para seus companheiros, mas não foi o suficiente para surpreender o adversário com gol.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo