Em um jogo de ação e reação, Palmeiras e Fortaleza empataram por 2 a 2 neste sábado (26), no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto direto pelas primeiras colocações, o Verdão ficou na frente duas vezes, com os gols de pênalti de Raphael Veiga e Estêvão, mas o Laion reagiu nas duas oportunidades e empatou com Hércules e Moisés.

Veiga chegou ao 100° com a camisa do Verdão, enquanto Estêvão fez o seu de número 11 pelo Brasileirão e assumiu a artilharia da competição, ao lado de Pedro, do Flamengo.

Com esse empate, o Palmeiras vai a 61 pontos e continua na segunda colocação, agora a três pontos do Botafogo, que venceu o Bragantino no complemento da rodada e chegou aos 64. O Fortaleza, por sua vez, tem 57 e continua na terceira colocação, ainda sonhando com o título. Veja a tabela completa.

Na próxima rodada, o Fortaleza joga no sábado, dia 2, às 18h30 (horário de Brasília), contra o Juventude, em Caxias do Sul. O Palmeiras, no dia 4, às 20h (horário de Brasília), tem clássico diante do Corinthians, na Neo Química Arena, na capital paulista.

